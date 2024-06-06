Mısır ile Türkiye arasında stratejik ortaklık: Haftada 2 kez düzenlenecek

Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na (SAW) ilk uçuşunu gerçekleştirerek küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Bu yeni iş birliği ile Kahire'den (CAI) İstanbul'a (SAW) haftada 2 kez direkt uçuş imkanı sunulacak.

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Mısır ile Türkiye arasında stratejik ortaklık: Haftada 2 kez düzenlenecek

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW), Avrupa'nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alıyor ve yeni rotalarla küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Mısır merkezli havayolu şirketi Air Cairo, bugün İstanbul Sabiha Gökçen'e ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, Air Cairo, Kahire (CAI)-İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) seferlerini 109 koltuk kapasiteli Embraer E-190 LR'yi kullanarak her perşembe ve pazar günü haftada 2 kez düzenleyecek. Hava yolu şirketi gelecek dönem uçuş frekansını haftada 5'e çıkarmayı hedefliyor.

Mısır ile Türkiye arasında stratejik ortaklık: Haftada 2 kez düzenlenecek - Resim : 1

Hava yolu şirketi, Pegasus ve AJet'in Cairo-Sphinx (SPX) hattıyla Nile Air ve Air Arabia Egypt Cairo'dan (CAI) sonra SAW-CAI güzergahında faaliyet gösteren 5. şirket oldu.

Yeni uluslararası hizmetin yılın geri kalanında havalimanına ilave 13 bin yolcu ile katkıda bulunması bekleniyor.

Air Cairo CAI hattı, 1979'dan beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kahire ile tarih ve kültür zenginliğiyle ünlü bir diğer şehir İstanbul'un bağlarını güçlendirecek. Böylece Mısır'da turistlerin ilgi gösterdiği Kahire Müzesi, Piramitler bölgesi, Nil nehri çevresine ulaşım, İSG'den yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Vekili Kerem Maybek, geçen yılki Türkiye ve Mısır arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasına dikkati çekerek, anlaşma kapsamında Türk vatandaşlarına uygulanan kapıda vize imkanının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini belirtti.

Kapıda vize uygulamasının İSG'den Mısır'a olan uçuşlarda önemli bir artışa neden olduğunu aktaran Maybek, "Nisan 2023 rakamlarına kıyasla Nisan 2024'te Mısır'a aylık yolcu sayısı yüzde 57 artışla 35 binden 55 bine yükseldi. Bu rakamları Mısır'daki 8. hattımız olan Air Cairo ile birlikte daha da artırmayı hedefliyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak iki ülke arasındaki stratejik bağlantıları güçlendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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