Japon deprem uzmanından 3 il için kritik deprem uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde tek bir fay hattının kırılması durumunda 6.8, birden fazla fay hattının birlikte kırılması durumunda ise 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini öngördü.

Moriwaki, Kıbrıs'ın da deprem açısından riskli bir bölge olduğunu ve burada 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'dan uzanarak Kıbrıs'a ulaştığını ve bu hattın da deprem riski taşıdığını vurguladı.

'TÜRKİYE'DE DEPREM DOMİNO TAŞI GİBİ'

Deprem uzmanı Moriwaki, şöyle devam etti:

"Türkiye'de deprem domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis ise ikinci bölge. Üçüncü bölge ise Ege tarafı. Ege tarafında çok ince ve kısa fay hatları var. Onun için fazla büyük depremler olmuyor ama sık sık oluyor. Dördüncü bölge ise Marmara Bölgesi. 1999'da Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolunda Gölcük'te meydana gelen deprem Yalova'yı da etkiledi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kabaca 8 fay hattı bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde fay hatlarından biri kırıldığında 6,8 büyüklüğünde, birkaçı beraber kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem olabilir."