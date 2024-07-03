TSK'dan Irak'ın Kuzeyindeki Teröristlere Darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 37 hedefin imha edildiğini duyurdu.

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TSK'dan Irak'ın Kuzeyindeki Teröristlere Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde faaliyet gösteren bölücü terör örgütüne yönelik kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirdi. MSB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde yer alan 37 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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