MEB'den Öğretmenlere İkiniz Kez Nakil Hakkı: Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin taleplerine kulak vererek ikinci kez il içi ve iller arası nakil imkanı sağladı. Bu sayede, daha önce nakil hakkını kullanan öğretmenler de 11-16 Temmuz tarihleri arasında iller arası isteğe bağlı nakil başvurusunda bulunabilecekler. İl içi isteğe bağlı nakiller için ise başvuru tarihleri 23-26 Temmuz olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğretmenlerden gelen yoğun talep doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri ikinci kez gerçekleştireceklerini bildirdi.

Tekin’in açıklamasına göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz’da yapılabilecek. İller arası atama sonuçları 18 Temmuz’da, il içi atama sonuçları ise 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek.