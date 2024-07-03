CHP'li Vekil'den Çok Konuşulacak İddia: Kütahya Termik Santral İşçileri Alıkonuldu

Kütahya'daki Seyitömer Termik Santrali'nde çalışan işçiler, uzun saatler boyunca zorla çalıştırıldıkları ve işletmeden ayrılma haklarının ellerinden alındığı iddia edildi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve İş Kanunu'na aykırı uygulamalara derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kasap, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya Seyitömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli"