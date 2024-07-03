Eğitim-Sen'den 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Tepki: 'Bu Ucube Tasarının Geçmesine İzin Vermeyin'

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), 28 Ocak 2022'de ilk defa gündeme gelen ve 3 Temmuz 2024 tarihi itibariyle hala Meclis'te görüşülmekte olan "Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi"ne karşı tepkisini sürdürüyor. Sendika, kanun teklifini "eğitim emekçilerinin haklarını ve taleplerini göz ardı eden bir ucube" olarak nitelendiriyor ve geri çekilmesini talep ediyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin ele alınacağı toplantı öncesinde, teklife ilişkin tepkilerini göstermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplandı.

Eğitim-Sen üyeleri, 'Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na hayır' yazılı pankart açtı.Grup daha sonra TBMM'ye yürüdü.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin iradesini yok saydığını iddia ettikleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifini kabul etmediklerini söyledi.

'HEP BERABER TARİHE ANLAMLI BİR MİRAS BIRAKALIM'

Güneş, "Komisyon ve genel kurul görüşmeleri ile oylama sürecine katılacak milletvekillerine şu çağrıyı yapıyoruz, bu ucube kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Gelin, hep beraber tarihe anlamlı bir miras bırakalım. Eğitim sisteminin geleceği için eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini göz ardı eden bu tasarının geri çekilmesi ve yasalaşmaması için beraber mücadele edelim." diye konuştu.

Kanun teklifinin, öğretmenlerin haklarını gasbettiğini, mesleği itibarsızlaştırdığını ve eğitim sistemini daha derin krizlere sürükleyeceğini vurgulayan Güneş, öğretmenlikle ilgili bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ILO ve UNESCO'nun ortak metni olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi metninin esas alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamanın ardından grup, toplantıyı takip etmek üzere Meclis'e girdi.