Meteorolojiden 3 il için kritik uyarı: En sıcak günleri olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul, İzmir ve Bursa'da poyraz rüzgarının hafiflemesiyle birlikte etkili olan sıcak hava dalgası yarın da devam edecek. Bu üç şehirde Salı ve Çarşamba günleri haftanın en sıcak günleri yaşanacak.

İstanbul'da 33, Ankara'da 31, İzmir'de 35 ve Bursa'da 34 derece sıcaklık bekleniyor.

ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI

Ankara'da bugün hava açık, ancak yarın hem daha sıcak hem de yaz sağanakları görülebilecek. Antalya'da bağıl nem düştüğünden termometreler 38 dereceye çıkıyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar yüksek seyredecek. Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılması öneriliyor. Manisa 40, Muğla 37, Denizli 38 derece olacak. Afyonkarahisar-Kütahya bölgesinde Çarşamba günü kısa süreli yağmur bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu'da ise boğucu sıcaklıklar sürüyor. Gaziantep 34, Diyarbakır 36 derece olacak. Çarşambadan itibaren sıcaklıklar bir kademe daha artacak.