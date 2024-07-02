İstanbul'da 10 adrese 'provokasyon' operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.

Dün akşam Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi.

Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul’da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' VE 'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA' SUÇU

Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.