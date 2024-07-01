Kayseri'deki istismar olayı sonrası Hatay ve Gaziantep'te olaylar çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan çocuk istismarı iddiası üzerine başlayan toplumsal tepki, Hatay ve Gaziantep'e de yayıldı.

Yerel yöneticiler ve güvenlik güçleri, olayların büyümesini engellemek için vatandaşları sakin kalmaya davet etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Sözcüsü Hasan Şencan, bir grubun videosunu paylaşarak; "Sevgili Gaziantepliler, lütfen çocuklarımızı evlerimize çağıralım. Provoke edilecek eylemler içerisindeler. Gençler, evlerinize dönün" ifadelerini kullandı.