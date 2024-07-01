Armağan Çağlayan'dan Mehmet Şimşek'in 'asgari ücret' açıklamasına tepki: Sosyal medyada gündem oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparken asgari ücretin Türkiye'de düşük olmadığını belirttiği 'Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var' sözlerine bir tepki de ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan geldi.

'ÇÜNKÜ AŞIRI DÜŞÜK'

Çağlayan, X hesabından Bakan Şimşek'in sözlerini alıntılayarak, tepkisini 'Çünkü aşırı düşük' sözleriyle dile getirdi.

İşte Çağlayan'ın paylaşımı: