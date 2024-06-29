İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri: 'Kayyıma geçit vermeyeceğiz'

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "Emeğimiz ve özgürlüğümüz için kayyuma izin vermeyeceğiz" sloganıyla Kartal'da miting düzenledi.

Mitingde, farklı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Yapılan açıklamada, tüm işçileri, emekçileri, halkları ve ezilen kesimleri kayyumlara karşı mücadeleye davet ettiler.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitingde kayyuma karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bütün işçileri, emekçileri, halkları, ezilen, sömürülen tüm kesimleri emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya, kayyumlarla dayatılan saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz" denildi.

Miting öncesi Marmaray Başak Durağı’nda toplanan gruplar, kortejler halinde yürüyerek alana geçti. Yürüyüşte sık sık, “Kayyım defol belediyeler bizimdir”, “Direne direne kazanacağız”, “Kayyımlar gidecek biz kalacağız” sloganları atıldı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına ortak basın açıklamasını Gülnur İnce okudu.

'KAYYIMA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

İnce, konunun sadece bir belediyeye el koymak, darbe yapmakla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Dün Van’da halkın iradesiyle geri püskürtülen kayyum saldırısını, bugün de Hakkari’de püskürteceğiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu mitingle, sömürüye, baskıya, zorbalığa, kayyum darbesine karşı birleşik mücadelenin adımlarından birini attık. Bu adımlarımızı güçlendirerek ortak mücadele zeminlerimizi çoğaltacağız, saldırılara gereken yanıtı vereceğiz. Buradan bir kere daha çağrımızı yineliyoruz; bütün işçileri, emekçileri, halkları, ezilen, sömürülen tüm kesimleri emeğimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya, kayyumlarla dayatılan saldırılara karşı mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Fabrikalarda, mahallelerde, okullarda, evlerde, tarlalarda hayatın olduğu her yerde baskı, sömürü, sefalet dayatmalarına, kayyım darbesini devreye sokanlara karşı birleşik mücadeleyi büyütmek için, daha güçlü adımlar atmaya çağırıyoruz. Eşit, özgür, savaşın ve sömürünün olmadığı bir dünya yaratmak için seferber olmaya çağırıyoruz. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Kayyıma geçit vermeyeceğiz." dedi.

'İSTANBUL'DA HALK İRADESİ TEHLİKE ALTINDA'

Hakkari Belediye Eş Başkanı Viyan Tekçe ise şöyle konuştu:

"Hakkari Belediyesi'ni kayyım yönetiyorsa ve buna seyirci kalırsak İstanbul'da da halk iradesi tehlike altındadır. Hakkari'ye kayyım atanmışsa Kartal Belediyesi güvende değildir. Türkiye'deki bütün emek ve demokrasiden yana olan güçlerin bu hakikati iyi okuması ve görmesi gerekiyor. O nedenle Hakkari'den İstanbul'a halk iradesini savunmak hepimizin görevidir. Birleşerek, ortaklaşarak halk iradesine sahip çıkmak bugün hayati bir görevdir. Sadece Hakkari'de değil, Türkiye'nin her yerinde halkın kendini yönetme iradesini esas alıyoruz. Hakkari'den İstanbul'a kadar her yerde halkımızın iradesini savunacağız, belediyelerimizi savunacağız Bu konuda kararlıyız. Hakkari'de bizim, Kartal da, Kadıköy de, Esenyurt da, İstanbul da, Mersin de, İzmir de, Adana da bizimdir."

Kaynak: ANKA