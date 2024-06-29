Bodrum'da pahalılık turizmi vurdu: Konserler bir bir iptal ediliyor

Bodrum'da bu yaz yaşanan fahiş fiyat artışları, turizmi olumsuz etkilemeye başladı. Yüksek fiyatlar nedeniyle konserler iptal edilirken, bazı gece kulüpleri de müşteri azlığı sebebiyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

13 bin kişilik Bodrum Antik Tiyatro'da konser verecek olan 4 popüler sanatçının biletleri, haftalar öncesinden satışa sunulmasına rağmen istenilen ilgiyi görmedi. Konserlerden biri 8, diğeri 12, diğer ikisi ise sadece 10 bilet satabildi. Düşük bilet satışları nedeniyle bazı konserlerin iptal edildiği de gelen bilgiler arasında.

13 BİN KİŞİLİK KONSER ALANINDA 8 BİLET SATILDI

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Geçenlerde 13 bin kişilik Antik Tiyatro’da konser vereceği haftalar öncesinden ilan edilen 4 popçudan biri 8, diğeri 12, öteki ikisi de 10’ar adet bilet satabildi.

Organizatörler 'Yüksek fiyatlar turisti kaçırdı. Bodrum diğer sezonlara göre bomboş. Kulüpler de kan ağlıyor' diyerek duruma tepki gösterdi.

GECE KULÜPLERİNDE MÜŞTERİ YOK

Geçen hafta Bodrum merkezdeki 450 kişilik bir gece kulübü 'müşteri yok' diye erkenden kapattı. Bazı lüks oteller personel çıkarmaya başladı.

Öte yandan bazı yerli ve yabancı turistler Bodrum'daki pahalılığın sebebini enflasyonun aksine fırsatçılık olarak yorumluyor. Birçok mekanda bir bardak suyun fahiş fiyatlara satılmasının fırsatçılık olduğunu belirtiliyor.