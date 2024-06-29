Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ; Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

FIRTINA YARIN GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan yeni rapora göre, bugünden itibaren, Marmara'nın güneyi ile kıyı Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde yarın gece yarısına kadar etkili olacağı öngörülüyor.

HASAR OLABİLİR UYARISI

Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.