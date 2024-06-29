Adana merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu: 83 tutuklama, 553 milyon TL mal varlığına tedbir

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 30 ilde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 244 kişi gözaltına alındı, 83 kişi tutuklandı ve 553 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu.

Sibergöz-46 operasyonu kapsamında 30 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ'da kurulan internet siteleri üzerinden yüksek oranlı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu ve elde edilen parayı altın ve kripto paraya çevirerek takibi zorlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonda 244 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde, döviz, Türk Lirası ve dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon TL değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı verildi. Şebekenin parayı aklamak için bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 71 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 173 şüpheliden 83'ü tutuklanırken, 90 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA