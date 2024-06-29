FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerden 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Edirne'de Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu açıklandı.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''

Kaynak: AA

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi 4 önemli şehrin başsavcısı değişti
Menzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdi Liderin oğulları birbirine girdi
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! AKP'den 'enflasyon' oyunu!