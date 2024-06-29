FETÖ üyeleri yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 kişinin Edirne'de yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerden 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birlikleri tarafından Edirne'de Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu açıklandı.
MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''
Kaynak: AA