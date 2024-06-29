Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısı yeni görev yerlerine atandı.

Adli ve idari yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

Kaynak: ANKA

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