Menzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdi

Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından, oğulları arasındaki güç mücadelesi giderek şiddetleniyor. Semerkand ve Serhendi grupları arasında çıkan çatışma, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Menzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdi

Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından, Semerkand ve Serhendi grubu arasında çıktı.

Kasrik Medresesi'nde yaşanan olayda, dışarıda bırakılan Serhendi grubu, Semerkand grubu tarafından darp edildi. Kavga anlarının görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Her iki grubun liderleri, birbirlerini hırsızlık ve kamu malına el koyma gibi suçlamalarla itham ediyor. Videolarda, araçla kaçmaya çalışan kişilerden birinin yaralandığı da görülüyor.

Adıyaman merkezli Menzil tarikatı, lüks yaşam tarzı ve kamu kurumlarındaki nüfuzlarıyla sık sık gündeme geliyor. Menzil şeyhinin oğlu M. Saki Elhüseyni, kardeşlerinin "FETÖ'den daha tehlikeli" olduğunu belirtmişti.

Bu çatışma, Menzil tarikatı içindeki güç mücadelesinin giderek şiddetlendiğini gösteriyor ve tarikatın iç dinamiklerindeki kırılmaları gözler önüne seriyor.

Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar Tesadüf değilmiş. Bu burçtan olanlar 70 yaşından fazla yaşıyorlar
Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 bin 303 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi 4 önemli şehrin başsavcısı değişti
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
Kahramanmaraş'ta depremde yakınları kaybeden aileler adalet nöbeti başlattı Depremde yakınlarını kaybeden aileler adalet nöbeti başlattı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı
Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası Luka Modric'den çok konuşulacak Arda Güler iddiası
Bankalar bildirimde bulundu, kredi kartlarında yeni dönem resmen başlıyor! Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor
İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi: Yerine gelecek ismi açıkladı İktidara yakın yazardan 'Fahrettin Koca' kulisi
Uzmanı açıkladı: AKP'den 'enflasyon' oyunu! AKP'den 'enflasyon' oyunu!