Menzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdi

Menzil tarikatı lideri Abdulbaki Elhüseyni'nin ölümünün ardından, Semerkand ve Serhendi grubu arasında çıktı.

Kasrik Medresesi'nde yaşanan olayda, dışarıda bırakılan Serhendi grubu, Semerkand grubu tarafından darp edildi. Kavga anlarının görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Her iki grubun liderleri, birbirlerini hırsızlık ve kamu malına el koyma gibi suçlamalarla itham ediyor. Videolarda, araçla kaçmaya çalışan kişilerden birinin yaralandığı da görülüyor.

Adıyaman merkezli Menzil tarikatı, lüks yaşam tarzı ve kamu kurumlarındaki nüfuzlarıyla sık sık gündeme geliyor. Menzil şeyhinin oğlu M. Saki Elhüseyni, kardeşlerinin "FETÖ'den daha tehlikeli" olduğunu belirtmişti.

Bu çatışma, Menzil tarikatı içindeki güç mücadelesinin giderek şiddetlendiğini gösteriyor ve tarikatın iç dinamiklerindeki kırılmaları gözler önüne seriyor.