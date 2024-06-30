Ehliyet sınavında akıl almaz 'kopya' düzeneği: 6 kişi yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu E-Sınav Merkezi'nde elektronik cihazlar kullanarak kopya çekmeye çalışan 6 kişiyi ve kopya düzenini kuran kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarma ekipleri, Alaçam ilçesinde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu E-Sınav Merkezinde elektronik haberleşme cihazı kullanılarak kopya çekileceğine dair bilgi aldı. Bu bilginin üzerine çalışma başlatan ekipler, sınav çıkışında şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

Sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 3 adet kamera, 3 adet kulaklık, 5 adet alıcı-verici ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sınav merkezine yaklaşık 200 metre uzaklıkta sistem üzerinden kopya veren ve şüphelilerin üzerine sistemi kuran Ş.Ü. isimli şahıs da yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA