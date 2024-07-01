Eylem Tok davasında kritik karar

İstanbul, Eyüpsultan'da ölümcül trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok bugün, Boston'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Eylem Tok davasında kritik karar

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasına karışan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardında da ABD'ye kaçıran Eylem Tok, bugün Boston'da ikinci kez hakim önüne çıktı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un Boston'daki ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: AA

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