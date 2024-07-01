Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin Suriye halkına verdiği destek provokasyonların üstündedir'

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki çocuk istismarı olayının ardından yaşanan olayların sınırların ötesinde birtakım provokasyonlara malzeme edildiğini belirterek, Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların ve ilkeli duruşunun her türlü provokasyonun üstünde olduğunu vurguladı.

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Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'nin Suriye halkına verdiği destek provokasyonların üstündedir'

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından başlayan olayların yankıları sürerken bugün de Suriye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol altında tuttuğu bölgelerde karışıklık çıktı.

Azez, El Bab ve Afrin'de, Türkiye'den gelen tırlara provokatör bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki çocuk istismarı olayının ardından yaşanan olayların sınırların ötesinde birtakım provokasyonlara malzeme edildiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" ifadelerine yer verildi.

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