Dilan Polat İçin İstenen Ceza Belli Oldu

'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' gibi çeşitli suçlardan tutuklanan ve cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat için istenen ceza belli oldu.

Dilan Polat İçin İstenen Ceza Belli Oldu

TV8'de katıldığı magazin programında yaptığı skandal açıklamaların ardından kamuoyunun dikkatini üzerine çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Kara para aklama', 'vergi kaçırma', 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' gibi çeşitli suçlardan tutuklanmıştı.

Çıktığı mahkemelerde tahliyesini talep eden ancak tutukluluk halinin devamına karar verilen fenomen için istenen ceza belli oldu.

27 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK

Savcılık, 'kara para aklama', 'vergi kaçırma', ve 'yasa dışı bahis çetesine üye olma' suçlarından Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamlayarak Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında.

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