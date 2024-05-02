Trakya Bölgesi için korkutan deprem uyarısı: Tek risk Kuzey Anadolu Fay Hattı değilmiş...

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumu'nda konuşan uzmanlar, Edirne ve çevresinin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısında bulundu.

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Trakya Bölgesi için korkutan deprem uyarısı: Tek risk Kuzey Anadolu Fay Hattı değilmiş...

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen' 1. Ulusal Edirne Sempozyumu'nun ilk oturumunda Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya başkanlığındaki oturumda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Erdinç Uslan ve Mehmet Özceylan Edirne'nin depremselliğiyle ilgili sunum yaptı.

Sempozyumda, Bulgaristan ve Yunanistan'daki aktif fayların üreteceği depremlerin iki ülkenin sınırında bulunan Edirne ve çevresini etkileyebileceği belirtildi.

Sunumda geçmişte Edirne ve çevresini etkileyen 31 depremin yaşandığı, bugün ise Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Bulgaristan ve Yunanistan'daki fayların kentte hasara neden olabileceği vurgulandı.

'EDİRNE, SINIR ÖTESİNDEKİ DEPREMLERDEN DE ETKİLENEBİLİR'

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Edirne'de geçmişte büyük depremlerin yaşandığını belirterek, 'Edirne'yi dikkate aldığımız zaman, sadece Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nde meydana gelebilecek depremlere değil aynı zamanda Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilecek depremleri dikkate almak lazım. Tarihsel ve aletsel dönemde Balkanlar'da meydana gelen depremlerle ilgili araştırmalarımız sürüyor.' dedi.

Kaynak: AA

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