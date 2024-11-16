'Terminal' Filmi Gerçek Oldu, 1 Aydır İstanbul Havalimanı'nda Yaşıyor!

Bikmukhametova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ((SSCB) döneminde bugün Rusya sınırları içinde kalan Ryazan şehrinde 1954 yılında dünyaya geldi. SSCB ordusunda görevli Müslüman Tatar bir subayla evlenen Bikmukhametova, eşinin görevi gereği Rusya'nın birçok şehrinde yaşadı.

SSCB'nin dağılış sürecinde Bikmukhametova'nın eşinin son görev yeri, bugün Ukrayna sınırlarında kalan Poltova şehriydi. Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Bikmukhametova ve ailesi Ukrayna vatandaşı olmak zorunda kaldı. Eşi ise Ukrayna ordusundan istifa ederek Rusya'ya yerleşti ve daha sonra Bikmukhametova'yı ve çocuklarını da yanına aldı.

Bu süreçte Rus vatandaşlığına başvurmayan ve sadece Ukrayna pasaportuna sahip olan Bikmukhametova, 2021 yılına kadar hiç Ukrayna'ya dönmedi. Bikmukhametova, Rus makamlarına yönelik yazdığı mektupta, Ukrayna'da aldığı konutun belgelerini teslim etmek için Rusya'dan ayrılarak İstanbul üzerinden Ukrayna'ya gittiğini kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KALIYOR

Oradaki işlerini tamamlayan Bikmukhametova, tekrar İstanbul üzerinden Rusya'ya gitmek istedi. Başkent Moskova'ya uçakla giden Bikmukhametova'ya Rus makamları, Ukrayna vatandaşı olduğu ve vizesi bulunmadığı için ülkeye giriş izni vermedi.

Deport edilerek Türkiye'ye geri gönderilen Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu, giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Bikmukhametova, valizini, çantasını ve diğer eşyasını yanından ayırmıyor.

"EŞİM UKRAYNA ORDUSU İÇİN YEMİN ETMEK İSTEMEDİ"

Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, AA muhabirine, bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kaldığını söyledi.

Rusya'da yaşadığını belirten Bikmukhametova, "Orada doğdum, eğitim gördüm. Enstitüde mekanik teknisyeni eğitimini tamamladım. Sonra evlendim. Eşimin görev yeri olan Uzak Doğu'ya gittik. Eşim stratejik bombardıman havacılık alanında askeri pilottu. Orada 3 garnizonda 13 yıl görev yaptık. 13 yıl sonra bizi Ukrayna'ya görev için gönderdiler. Sonra Sovyetler dağılmaya başladı. Sovyetler Birliği’nde olan ülkeler bağımsızlığını elde ettiler. Ukrayna'da yaşayanlara vatandaşlık verildi. Böylece Ukrayna vatandaşı olduk. Eşim Ukrayna ordusu için yemin etmek istemedi. Çünkü Sovyetler'e yemin etmişti. Bu nedenle Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya gitti." diye konuştu.

Bikmukhametova, 70 yaşını aşan eşinin şu an Rusya'da olduğunu ifade ederek, eşinin iki kez felç geçirdiğini ve birçok farklı sağlık sorunu yaşadığını kaydetti.

"GECE BURADA YATIYORUM"

Ukrayna'ya neden gittiği sorusunu yanıtlamak istemeyen ve Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, şöyle devam etti:

"Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne beni otele götürdü. Duş almak ve dinlenmek için otele gittim. Burada hiçbir yere gitmiyorum. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar. Onlara yardımcı oldukları için teşekkür ederim."

"KOCAMIN YANINA DÖNMEME İZİN VERİN"

Ülkesine dönmek istediği vurgulayan Bikmukhametova, "Rusya'ya, Ryazan kentindeki ailemin yanına gitmek istiyorum. Eşim orada yatılı bir pansiyonda kalıyor. Onu oradan 9 Ekim'de almam gerekiyordu. Sizden (yetkililerden) Rusya'ya girmeme ve kocamın yanına dönmeme izin vermenizi rica ediyorum." dedi.

Bikmukhametova, ülkeye girmesine izin verilmesi halinde Rusya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunacağını da sözlerine ekledi.

TERMİNAL FİLMİ NE ANLATIYOR?

Yaşanan olay akıllara 'Terminal' filmini getirdi.

Terminal filminin konusu şöyle:

Krakozhia isimli bir ülkenin vatandaşı olan Viktor Navorski, JFK hava limanına giriş yaptığı an pasaportunun geçersiz olması nedeniyle Amerika'ya girme hakkını kaybeder. Ülkesine geri dönmek zorunda kalan talihsiz adam bu esnada havaalanında televizyonda yayınlanan haber bültenindeki bir habere takılır.

Ülkesi Krakozhia'da sivil savaş çıkmıştır ve ABD artık ülkesini resmi olarak tanımamaktadır. Bu nedenle ABD karasularına giremeyen adam, aynı sebepten ötürü kendi ülkesine de dönememektedir. Pasaport ve kimliği geçersiz olan Viktor'un yapabileceği tek şey dilini bile bilmediği bu ülkenin havaalanında yaşamayı öğrenmek olacaktır.

Yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı filmin başrolünde Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci yer alıyor.

Kaynak: AA