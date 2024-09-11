Siirt'te Su Tasarrufu Çağrısı

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, Hizan'dan gelen su, son yağışların etkisiyle aşırı derecede bulanıklaştı. Bu durum, su arıtma tesislerinin kapasitesini aşarak şebekeye yeterli miktarda temiz su verilmesini engelliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Hizan’dan arıtma tesisimize gelen su, son yağmurlar nedeniyle aşırı derecede bulanık hale gelmiştir. Bu durum nedeniyle arıtma tesisimiz, suyu arıtmada yetersiz kalmakta ve bu sebeple Hizan hattından şehrimize su verilememektedir. Bu süreçte, değerli halkımızdan suyu tasarruflu kullanmalarını ve israf etmemelerini rica ediyoruz." denildi.

Kaynak: İHA