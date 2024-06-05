'Raylar üzerindeki saray' Orient Express treni İstanbul'a ulaştı: Mehterle karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'ten 1 Haziran'da hareket eden Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı.

Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek, Türkiye'ye gelen Orient Express, 7 Haziran saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek ve 8 Haziran saat 00.40'ta ülkeden çıkış yapacak.

Türkiye'ye, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta 2 sefer yapan Orient Express için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Raylar Üzerindeki Saray" olarak anılan Orient Express ile bugün Türkiye'ye 48 kişinin geldiğini, dönüşte ise 38 kişinin seyahat edeceğini bildiren Uraloğlu, trenin dönüş seyahatine İstanbul'a uçakla gelen yeni bir yolcu grubunun katılacağını aktardı.

Kaynak: AA