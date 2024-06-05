İklim değişikliği ve kuraklık: Birbirini besleyen tehditler Türkiye'de etkisini artırıyor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Çiçek, iklim değişikliğiyle etkisini artıran kuraklığın Türkiye'nin birçok bölgesinde son 6 aydır şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Çevre Konferansı'nda aldığı kararla, 5 Haziran'ı "Dünya Çevre Günü" olarak kabul etti. Bu yıl etkinlikler "Arazi restorasyonu, çölleşme ve kuraklığa dayanıklılık" teması ve "Nesil Restorasyonu" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'DE KURAKLIK ETKİSİNİ ARTIYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) verilerine göre, 2023 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde kurak koşullar etkili oldu. Türkiye'de ise özellikle Doğu Karadeniz, Antalya ve Muğla çevresinde son 6 aydır yoğun bir meteorolojik kuraklık yaşanıyor.

Prof. Dr. İhsan Çiçek, kuraklığın sadece yağış azlığı değil, sıcaklık artışı ile de bağlantılı olduğunu vurguladı. Kış kuraklığının iklim değişikliği ve iklim oynaklıklarından kaynaklandığını belirten Çiçek, 2023'ün güçlü bir meteorolojik kuraklık yılı olduğunu ifade etti.

SU KULLANIMI İYİ YÖNETİLMELİ

Kuraklığın iklim değişikliğini tetiklediği gibi, iklim değişikliğinin de kuraklığı artırdığını dile getiren Çiçek, kuraklığın ekonomik kayıplarının selleri ve taşkınları dahi aşabileceğini söyledi. Çiçek, her yıl 12 milyon hektar arazinin kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak yok olduğunu ve Avrupa'daki zararın yılda 9 milyar euroya ulaştığını belirtti.

Çözüm önerileri olarak Çiçek, şehirlerdeki su kullanımının iyi yönetilmesi, sürdürülebilir tarıma geçilmesi, kuraklığa dirençli türlerin yetiştirilmesi ve topraktaki organik madde artırımı gibi önlemler sıraladı. Böylece hem iklim değişikliğine hem de kuraklığa karşı daha dayanıklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA