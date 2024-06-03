Muş Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri süreli yasaklandı

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliği duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri süreli yasaklandı

Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerini 7 gün süreyle yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda belirtilen sınırlandırma ve yasaklama şartlarının oluştuğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar bildirildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17,19. ve 22. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri kapsamında, Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları içinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, afiş, pankart ve poster asma, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler, 4 Haziran saat 00.01'den 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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