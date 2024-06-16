Özel Sektör Öğretmenleri bayramda da eğitim nöbetinde: 'Sabrımızın sonlarındayız'

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Kurban Bayramı'nda da TBMM önünde taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri için 'eğitim nöbeti' eylemini sürdürüyor.

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Özel Sektör Öğretmenleri bayramda da eğitim nöbetinde: 'Sabrımızın sonlarındayız'

Kurban Bayramı'nda da TBMM önünde taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri için 'eğitim nöbeti' eylemini sürdüren Özel Sektör Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e seslenerek, 'sabrımızın sonundayız' dedi.

Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimciler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması ve özlük haklarının sağlanması amacıyla 22 gündür nöbet tutuyorlar.

'SABRIMIZIN SONLARINDAYIZ'

Eylemlerine Kurban Bayramı'nda da ara vermeyen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi eğitimciler, Ankara'da Meclis'in Çankaya kapısında sürdürdükleri nöbetle, mücadelelerinde kararlılık mesajı verdi. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da sürdürdüğümüz nöbetimizin 22. günündeyiz! Bayram'ın 1. gününü TBMM Çankaya kapısında sürdürdüğümüz Eğitim Nöbeti'mizde, haklarımızın peşinde geçiriyoruz. Bizim dersimiz Ankara'da!" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ve Bakanlığa seslenilen paylaşımda ise "Bayramda ailelerimizin yanında olamıyoruz Yusuf Tekin, neden mi? Çünkü bize bayram yok! Sabrımızın sonlarındayız" ifadeleri kullanıldı.

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