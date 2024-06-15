Çorum'da korkutan zincirleme kazada: Çok sayıda yaralı var

Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Çorum'da korkutan zincirleme kazada: Çok sayıda yaralı var

Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum-Samsun Karayolu Sıklık mevkisinde 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Yunus S, Salih S, Ayser S, Ehat Y, Elanur Y, Meral Y, Ülkü E. Y. ve Recep Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bayram tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Çorum-Samsun kara yolunda ulaşım, kaza nedeniyle Samsun istikametine bir müddet tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
Bayram trafiği başladı: İstanbul'dan yola çıkan sürücüler dikkat, bu yollar kilit Bayram trafiği başladı: İstanbul'dan yola çıkan sürücüler dikkat
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili trafiği: Yoğunluk arttı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili trafiği: Yoğunluk arttı
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
ÇOK OKUNANLAR
Çorum'da korkutan zincirleme kazada: Çok sayıda yaralı var Çorum'da korkutan zincirleme kazada: Çok sayıda yaralı var
Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi
Özel'in traktörle geldiği 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi: "Buğday fiyatının 15 lira olması lazım..." Özel'in 'Buğday Mitingi' hava şartları nedeniyle yarıda kesildi
Kulis: Bahçeli'nin "CHP-AKP ittifakı" önerisi sonrası Erdoğan'dan talimat Erdoğan'dan 'Bahçeli' talimatı
Yeni vergi paketinin detayları belli oldu: Yurt dışı çıkış harcına rekor zam! Yeni vergi paketinin detayları belli oldu