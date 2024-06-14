İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili trafiği: Yoğunluk arttı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk arttı. İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve otoyolda akıcı yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili trafiği: Yoğunluk arttı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilciler, Osmangazi Köprüsü ve otoyolda zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Kaynak: AA

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