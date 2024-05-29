ODTÜ öğrencileri yasaklara rağmen 'Devrim Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel Bahar Şenliği'nin 35'incisini kendi imkanlarıyla düzenledi. Üniversite öğrencileri, Devrim Stadyumu'nda "Devrim Yürüyüşü" gerçekleştirerek bahar şenliği etkinlik ve konserlerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

ODTÜ öğrencileri yasaklara rağmen 'Devrim Yürüyüşü'nü gerçekleştirdi

ODTÜ'de rektörlük yasağına rağmen 35. Bahar Şenliği kutlandı. Rektörlük tarafından yasaklanan geleneksel şenliği kendi imkanlarıyla düzenleyen öğrenciler, Devrim Stadyumu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler, şenliğin ikinci gününde Devrim Stadyumu’nda yürüyüş gerçekleştirdi. Fizik Çimleri önünden başlayan yürüyüşe katılan öğrenciler “Devrimci ODTÜ, devrimde şenlik”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atarak yürüdü.

İsrail’in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler “Katil İsrail, Filistin'den defol” ve “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları attı. Devrim Stadyumu'na Filistin bayrağı asıldı.

Devrim Stadyumu’nda tur atan öğrenciler, statta bekleyen binlerce öğrenci tarafından alkışlar ve ıslıklarla karşılandı. Öğrenciler daha sonra üniversite yönetimince ışıkları kapatılan stadyumun çimlerine “Devrim” yazısı oluşturulacak şekilde mumlar yerleştirdi. Şenlik, konserlerle devam etti.

Kaynak: ANKA

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