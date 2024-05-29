Erdoğan'dan Norveç'in Filistin'i tanıma kararına övgü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefonda görüştü.

Erdoğan'dan Norveç'in Filistin'i tanıma kararına övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı Store ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in katliamları ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Norveç'in Filistin'i tanıma kararına övgüde bulunduğunu ve bunun bölgede sürdürülebilir barış, huzur ve adalet için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulmasının ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Norveç'in, Filistin'i tanıma kararının bölgede sürdürülebilir barışa, huzura, adalete ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, Norveç hükümetini isabetli adımları ile süreç boyunca kararlı davranışlarından ötürü tebrik etti.

Kaynak: AA

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