Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda; sel, su baskını ve güçlü rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Giresun, Trabzon, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu bölgelerde sel, su baskını, güçlü rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat! - Resim : 1

MGM'nin değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Artvin ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat! - Resim : 2

Ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Son Güncelleme:
NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı
Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor Bu Ekmeğe Canan Karatay Bile Onay Verecek! Üstelik 7 Dakikada Hazırlanıyor
Şanlıurfa ve Ankara'daki Suruç Katliamı Anmasına Polis Müdahalesi Suruç Katliamı Anmasında Gözaltılar Artıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Dev AVM İflas Etti İstanbul'da Dev AVM İflas Etti
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları
Bu İddia Çok Konuşulacak! TOGG Dünya Devi Şirkete mi Satılıyor? TOGG Dünya Devi Şirkete mi Satılıyor?