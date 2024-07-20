Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Giresun, Trabzon, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bu bölgelerde sel, su baskını, güçlü rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

MGM'nin değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Van, Artvin ve Ordu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimleri ile Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.