Şanlıurfa ve Ankara'daki Suruç Katliamı Anmasına Polis Müdahalesi

9 yıl önce terör örgütü IŞİD’in 2015'te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlediği canlı bomba saldırısında 33 kişi yaşamını yitirmişti, 104 kişi de yaralanmıştı.

Suruç İçin Adalet Platformu öncülüğünde yaşanan patlamanın 9’uncu yıl dönümünde bir araya gelen grup DEM Parti önünde toplanıp; patlamanın yaşandığı Amara Kültür Merkezi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde patlamada ölen 33 kişinin fotoğrafını taşıyan ve slogan atan grup; Amara Kültür Merkezi’nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup 33 kişinin ismi okundu.

POLİS BARİKAT KURDU

Saldırıda hayatını kaybedenleri mezarları başında anmak isteyen gruba ise izin verilmedi.

Suruç İlçe Mezarlığı'nda toplanan grup, patlamada hayatını kaybeden ve buraya defnedilen Kasım Deprem ve Osman Çiçek'i anmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları barikatın önünde ellerinde karanfil ile tepki gösterdi. 'Karanfil bile bırakmamıza izin vermiyorlar, karanfillerden korkuyorlar, fotoğraflardan korkuyorlar, hafızamızdan korkuyorlar. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız' sözleriyle mezarlığa girişlerine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Grup, mezarlık girişinde polis barikatının önüne karanfil bırakarak bölgeden ayrıldı.

ANKARA'DA SURUÇ KATLİAMI ANMASINDA POLİS MÜDAHALESİ

Suruç Katliamı’nın 9. yıldönümünde Ankara'da gençlik örgütleri Konur Sokak'tan başlayarak, Yüksel Caddesi'ne doğru yürüyüş yaptı. Sloganlarla yürüyerek 9 yıl önceki IŞİD'in katliamına dikkat çeken gençlik örgütleri üyeleri yürüyüşlerini Yüksel Caddesi'ne taşımak istedi. Konur sokakta gruba 'Dağılın' uyarısı yapan polis, çağrıya uyulmaması üzerine müdahalede bulundu.

Polisin müdahalesi sonrası birçok eylemci yere yatırılarak plastik kelepçelerle gözaltına alındı.

Kaynak: DHA