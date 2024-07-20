'Cehennem Çukuru' Davasında AİHM'den Hak İhlali Kararı: Yargılama Yeniden Başlıyor

Uşak'ta bulunan ve "Cehennem Çukuru" olarak bilinen altın madeninin çevreye verdiği zarar hakkında AİHM'de görülen davada hak ihlali kararı çıktı.

'Cehennem Çukuru' Davasında AİHM'den Hak İhlali Kararı: Yargılama Yeniden Başlıyor

"Cehennem Çukuru" olarak bilinen Kışladağ Altın Madeni'nin çevreye verdiği zararlar ile ilgili açılan davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kanadalı El Dorado Gold’un’un Türkiye’deki şirketi TÜPRAG Metal Madencilik A.Ş'nin madencilik faaliyetleri hakkında hak ihlali kararı verdi. Bu karar ile birlikte madenin faaliyetlerinin durdurulması için yeniden yargılama süreci başlamış oldu.

2006 yılında faaliyete başlayan ve 450 metre derinliğinde devasa bir çukura dönüşen maden, çevreye verdiği zararlar ile kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Bölge sakinleri ve çevreciler, madenin faaliyetlerinin durdurulması için dava açmışlardı.

Yerel mahkemeler ve Danıştay'da şirket lehine verilen kararların ardından, dava AİHM'ye taşınmıştı. AİHM, 8 Nisan 2024'te aldığı kararda, davacıların bilirkişilere soru yöneltememeleri ve gerekli belgelere erişim sağlayamamaları nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

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