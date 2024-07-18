Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusunda Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusunda Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzey ve doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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