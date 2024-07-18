Heyelan Faciasında Acı Son: 10 Aylık Bebeğin Cansız Bedeni 5 Gün Sonra Bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan ve sel felaketi sonucu kaybolan 10 aylık bebeğin cansız bedeni 5 gün sonra bulundu.

13 Temmuz 2024 akşamı Oponsor Deresi'nde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bir araç Tortum Çayı'na sürüklenmişti. Araçta bulunan 6 kişilik ailenin baba ve 3 çocuğu sağ olarak kurtarılırken, anne Emine Bulut ise hayatını kaybetmişti.

Bebeğin kaybolması üzerine AFAD, Erzurum, Sivas ve Tokat'tan arama kurtarma ekipleri, jandarma ve polis dalgıçları bölgede arama çalışmaları başlatmıştı. 56 kişilik ekip ve 2 köpek 5 gün boyunca aralıksız çalışma yürüttü.

Sonunda bebeğin cansız bedeni, aracın dereye düştüğü yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki çalılıkların arasında bulundu. E.M.'nin cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: ANKA