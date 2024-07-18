Meclis'ten Güçlü Mesaj, Tezkere Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin önemli bir tezkereyi kabul etti.

Meclis'ten Güçlü Mesaj, Tezkere Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önemli bir gelişme yaşandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Devleti'nin Uluslararası Toplumda yer alması daha fazla tehir edilemez."

"Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz."

"Kıbrıs Türk Devleti’nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez."

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