Bodrum'da Otelde Gıda Zehirlenmesi: 16 Turist Hastanelik Oldu

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. İddiaya göre otelde yedikleri yemek sonrası 16 turist, kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı.

Turistlerin bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı da kendi imkanları ile hastaneye gitti. Tedavileri tamamlanan turistler taburcu edildi.

Olayla ilgili Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünce inceleme başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA