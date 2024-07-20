15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin uzun uğraşlar sonucu şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İntihar Girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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