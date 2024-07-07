Meteoroloji'den 4 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Son verilere göre hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Raporda, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.