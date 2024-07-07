Meteoroloji'den 4 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, Doğu Karadeniz'de 4 ili kara bulutlar terk etmeyecek.

Meteoroloji'den 4 İl İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

Son verilere göre hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Raporda, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti Yiyecek Sektörünün Öncüleri Arasındaydı! 56 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
TTB Merkez Konseyi İlk Toplantısını Yaptı: Görev Alan İsimler Açıklandı TTB'de Görev Dağılımı
Cenaze Ödeneklerine Zam: Vekilin Ölümü Bile Asgari Ücretin 5 Katı Vekilin Ölümü Bile Asgari Ücretin 5 Katı
ÇOK OKUNANLAR
CHP Lideri Özel'den Sel Felaketi Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı CHP Lideri Özel'den Sel Felaketi Kurbanlarına Başsağlığı Mesajı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Kazananı Belli Oldu Kırkpınar'da Üst Üstü İkinci Zafer
Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da 2. Oldu Milli Tenisçi Berfu Cengiz, Hollanda'da 2. Oldu
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı