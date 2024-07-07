Cenaze Ödeneklerine Zam: Vekilin Ölümü Bile Asgari Ücretin 5 Katı
1 Temmuz itibarıyla cenaze ödeneklerine yapılan zam, milletvekillerinin cenaze yardımının asgari ücretin 5 katına ulaştı. Emekli vekillerin cenaze yardımı da oldukça yüksek seviyelere çıktı.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 1 Temmuz'dan itibaren cenaze ödeneklerine yapılan zammı paylaştı. Buna göre, bir milletvekilinin ölümü durumunda yakınlarına 103.488 TL cenaze yardımı ödenecek. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık 5 katına denk geliyor.
Emekli vekillerin cenaze yardımı da 51.744 TL olarak belirlenmiş. Diğer kamu görevlileri ve SGK'lılar için ise daha düşük cenaze yardımı alacak.
1 Temmuz itibariyle geçerli olan cenaze ödenekleri:
- Vekil öldüğünde 103.488 TL
- Emekli vekil öldüğünde 51.744 TL
- Devlet memuru öldüğünde en düşük 17.248 TL
- SGK’lı öldüğünde 3.385 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir.