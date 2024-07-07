TTB Merkez Konseyi İlk Toplantısını Yaptı: Görev Alan İsimler Açıklandı

TTB Merkez Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirerek toplantıda görev dağılımını yaptı. Yapılan görev dağılımına göre TTB'nin yeni Başkanı Dr. Alpay Azap oldu. İşte kadroda görev alan diğer isimler;

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TTB Merkez Konseyi İlk Toplantısını Yaptı: Görev Alan İsimler Açıklandı

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) 28-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan 76. Büyük Kongresi'nde seçilen Merkez Konseyi, dün ilk toplantısını yaptı. Yapılan toplantıda görev dağılımı da yapıldı.

YENİ BAŞKAN ALPAY AZAP OLDU

Buna göre, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığını Dr. Alpay Azap, II. Başkanlığı Dr. Mualla Pınar Saip, Genel Sekreterliği Dr. Hilmi Önder Okay, Muhasip Üyeliği Dr. Ali Karakoç, Veznedar Üyeliği ise Dr. Nilüfer Ustael yürütecek.

Kaynak: ANKA

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