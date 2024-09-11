Manavgat'ta Alkol ve Silahlı Kavga Dramı!

Olay, ırmağa alkol şişesi atılmasıyla başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle sonuçlandı. Kavgada taraflar birbirlerine ateş açarken, gruplardan birinin elindeki silahın tutukluk yapmasıyla olay farklı bir boyut kazandı. Silahsız kalan kişi, karşı gruptan şiddet görerek darp edildi.

Silahın tutukluk yapmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada silahı kullandığı iddia edilen M.G. ve aynı grupta bulunan U.K., karşı gruptakiler tarafından tartaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olaya karıştıkları belirlenenler yakalanarak önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: İHA