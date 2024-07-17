Hayvan Hakları Savunucularına Meclis Önünde Polis Müdahalesi: 'Kendimizi Meclis'te Yakmaya Hazırız'

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto etmek için TBMM önünde bir araya geldi. Protesto sırasında gerginlik yaşandı ve polis müdahalesi gerçekleşti.

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Hayvan Hakları Savunucularına Meclis Önünde Polis Müdahalesi: 'Kendimizi Meclis'te Yakmaya Hazırız'

Sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifine karşı çıkan hayvan hakları savunucuları, TBMM önünde polis müdahalesiyle karşılaştı.

Hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine başlanmasına tepki göstermek için Meclis önünde bir araya geldi.

Protesto sırasında 'Vicdan, merhamet, adalet', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, hayvanları vermiyoruz', 'Barınak demek katliam demek', 'Hayvan, yaşam, özgürlük', 'Sokak hayvanları sahipsiz değil' sloganları atan hayvan hakları savunucularına polis ekipleri müdahale etti.

'KENDİMİZİ MECLİS ÖNÜNDE YAKMAYA HAZIRIZ'

Protesto sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, şunları söyledi:

"TBMM'nin milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum: Benimle birlikte yüzlerce yaşam hakkı savunucusu, kendimizi Meclis'in önünde yakmaya hazırız. Biz bu canları öldürmeyeceğiz. Biz, hayatımızı ortaya koyuyoruz. Gezi olayları da böyle başladı. Bu olayları büyütmeyin. Bir gün, hayvan soykırımı suçluları olarak bağımsız yargı sizi yargılar. Konumunuz ne olursa olsun bağımsız yargının karşısına bir gün çıkacaksınız. Kimse yaşam hakkını oylama konusu yapamaz. Herkes haddini bilsin."

Kaynak: ANKA

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