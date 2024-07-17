Filistin Sembolü Yasağı Protesto Edildi: 'Almanya Koruyor, İsrail Vuruyor'

Almanya Eyalet Senatosu'nun, Hamas'ın yayımladığı kliplerde görülen ve Filistin bayrağı üzerinde de bulunan 'ters kırmızı üçgen' sembolünü yasaklama kararı, İstanbul'da bir grup tarafından Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Protestocular, 'Almanya koruyor, İsrail vuruyor' ve 'Siyonistler yenilecek, direnen Filistin kazanacak' sloganları atarak, Almanya'nın kararını kınadı.

Protestocular konsolosluğun önündeki kaldırıma tebeşirler ve sprey boyalarla Almanya'nın yasaklama kararı aldığı "ters kırmızı üçgen" sembolü çizildi.

Burada grup adına açıklama yapan Gülşah Eldemir, başkasının hak ve hukukunu savunmanın, aslında insanın kendi hakkını savunmak olduğunu belirterek, "Gazze'de bir soykırım yapıp bundan paçayı kurtarabiliyorlarsa, o zaman dünyanın herhangi bir yerinde de soykırım yapabilirler. Hesap sorulmaksızın soykırım yapılmasına göz yumarsak sığınacak yer arayanın bizler olması an meselesi olur." dedi.

Bu durumun herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Eldemir, şöyle devam etti:

"Soykırımın ve emperyal terörizmin normalleştirilmesine karşı çıkmak, kendi çıkarınıza. Ya bu kötülüğe karşı çıkın ya da insanlığın çöküşünü kabullenin. İnsanların Gazze'de yaşanan bu yasa dışı vahşete karşı konuşmaması insanlık suçudur, insanlık tarihinde korkunç bir lekedir. Çünkü herhangi bir yerdeki adaletsizlik, dünyanın her yerindeki adaletsizliktir. Yeryüzündeki hiçbir menfaat Gazzeli çocukların kanlarından değerli değildir. Bizler çocuk katilleriyle işbirliğinin her türlüsüne karşıyız. Bu onurlu direniş, elbet bir gün kazanacak."

NE OLMUŞTU?

Berlin Eyalet Senatosu, Hamas'ın yayımladığı kliplerde görülen ve aynı zamanda Filistin bayrağı üzerinde de bulunan "ters kırmızı üçgen" sembolünü yasaklama kararı almıştı.

Senato'da bu yönde hazırlanan tasarıya hem iktidar koalisyonu hem de Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi destek vermişti. Tasarının, federal düzeye de taşınarak tüm Almanya'yı kapsar hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA