Prof. Dr. Cem Say, Hukuk Mücadelesini Kazanarak Görevine Geri Döndü

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan 'paraşüt' atamalara karşı yasal süreç başlattığı için görevden alınan Prof. Dr. Cem Say, verdiği hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri döndü.

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Prof. Dr. Cem Say, Hukuk Mücadelesini Kazanarak Görevine Geri Döndü

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan 'paraşüt' atama skandalının yankıları halen devam ediyor. Prof. Dr. Cem Say, hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınmıştı. Say, bu karara karşı açtığı davayı kazandı ve görevine geri döndü.

'DEKANIN BİR TAKDİR HAKKI YOK'

Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Say, kararın Boğaziçi yönetimine göre bile absürt kaçan bir karar olduğunu vurgulayarak, 'Boğaziçi yönetimi genel olarak hukuksuzluk yapıyor ama bu acayip derecede hukuksuz bir durumdu. Hukuk profesörleri de kararı görünce ‘böyle bir şey olamaz yönetmelikte apaçık yazan bir şey, seçimle gelinen tek akademik makamdır anabilim dalı başkanlığı’ gibi ifadeler kullanmışlardı. Konu hakkındaki yönetmelik o kadar açık ki. Anabilim dalındaki hocalar seçim yapıyorlar, daha sonra da dekan onların seçtiği kişinin atamasını yapıyor. Dekanın bir takdir hakkı yok, seçimden sonra keyfi görevden alma hakkı da yok. Suçun kanıtlanmış belgelenmiş olması gerekir görevden alma için. Bende öyle bir durum da yoktu. Paraşüt sistemiyle yapılan atamalara karşı dava hakkımı kullandığım için bana karşı bir süreç başlatıldı. Yaptığım da suç olmadığından mahkeme kararı hukuk dışı ve beklemesinde sakınca olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.' ifadelerini kullandı.

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