Domatese ihracat kısıtlaması kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatlardaki artış ve depremin etkisini gerekçe göstererek 2 Mart'ta aldığı domates ihracatının kısıtlanmasına yönelik kararı kaldırdı.

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Domatese ihracat kısıtlaması kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatlardaki artış ve depremin etkisini gerekçe göstererek 14 Nisan 2023’e kadar domates ihracatına getirdiği kısıtlamayı kaldırdı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, bugün 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda “Bakanlık Makamından alınan ‘olur’ ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır” denildi.

Anka'nın aktardığına göre yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’ kapsamında domates ürünlerinin ihracatının ikinci bir talimata kadar kısıtlandığı belirtilerek, ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir. Bakanlık Makamından alınan 07.03.2023 tarih ve 9127479 sayılı olur ile domates için uygulanan kısıtlama kaldırılmıştır. Bu kapsamda, domates (taze/soğutulmuş) ihracatı için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmamaktadır."

Çiftçiler, 2 Mart 2023’te alınan kararı protesto etmişti. Antalya'nın Kaş ilçesindeki çiftçiler, geçtiğimiz gün D-400 karayolunu trafiğe kapatarak kararın iptal edilmesini istemişti. 

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