Diyarbakır Havalimanı’nda Korkutan Arıza: 4 Yaralı

Diyarbakır Havalimanı'nda hacıları karşılamak için gelen vatandaşların kullandığı yürüyen merdiven arıza yaptı. Arıza nedeniyle oluşan izdihamda 4 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Havalimanı’nda Korkutan Arıza: 4 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hacı kafilesini karşılamak üzere Diyarbakır Havalimanı’na giden çok sayıda vatandaşın kullandığı yürüyen merdiven arıza yaptı.

Arızanın izdihama neden olması nedeniyle yürüyen merdivenlerdeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

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