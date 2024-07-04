MSB'den Acı Haber: Uzman Çavuş Cebrail Acar Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen bir terör saldırısında Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, çatışma sırasında 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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MSB'den Acı Haber: Uzman Çavuş Cebrail Acar Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MS), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen bir terör saldırısında Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamada, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'den Acı Haber: Uzman Çavuş Cebrail Acar Şehit Oldu - Resim : 1

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